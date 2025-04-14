В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят способы достижения национальных целей

15 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Новые вызовы: как бизнес помогает достижению национальных целей?».

Участники:

-Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ;

-Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике;

-Сергей Вотяков, член Правления и председатель комитета «Искусственный интеллект» ассоциации РУССОФТ;

-Анна Никитченко, вице-президент по цифровой трансформации компаний и регионов Ассоциации компаний по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ);

-Асият Багатырова, руководитель АНО «Общественный капитал»;

-Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности;

-Светлана Листопадова, сопредседатель Комиссии по развитию финансовой, управленческой грамотности и креативных технологий в сферах предпринимательства, культуры и гостеприимства ТПП РФ, доцент МГИК;

-Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России.

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.