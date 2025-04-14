Собянин рассказал о благоустройстве в Куркине и в Хорошево-Мневниках

В этом сезоне в столичном районе Куркино обновят парк «Дубрава» и прилегающие дворы, а в Хорошёво-Мнёвниках благоустроят сквер у храма Александра Невского и дворы на улицах Мнёвники, Глаголева и Тухачевского. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в парке Дубрава заменят износившуюся инфраструктуру. Например, в зоне воркаута установят новые силовые тренажеры с навесами. В этой же части парка расширят зону для прогулок и занятий с домашними животными. Вокруг водоема обновят деревянные настилы, покрытие дорожек и тропинок. Сухой фонтан реконструируют, возле него установят арт-объект «Дубрава». Неподалеку разместят лаунж-зону. Территорию дополнительно озеленят.

Обновят также оборудование на спортивных и детских площадках у дома 10, корпус 1 на Родионовской улице и у дома 14 на улице Соколово-Мещерская. Под благоустройство попадают и дворовые территории на улице Соловьиная Роща и на Новокуркинском шоссе.

В районе Хорошёво-Мнёвники приведут в порядок сквер у храма Александра Невского. Здесь появятся детская и спортивная площадки, а также беговая дорожка. Для владельцев собак в этом месте оборудуют маршрут для прогулок и установят снаряды для занятий. Территорию озеленят и обновят систему освещения. У дома 12 на улице Мнёвники установят игровой комплекс с горками и переходами. Там же появится зона со скамейками-качелями и навесами и новые тренажеры.

На улицах Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского благоустроят дворы у четырех домов: там оборудуют места для отдыха и обновят детские и спортивные площадки.