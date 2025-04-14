Суд заочно приговорил украинского националиста Пановского к восьми годам колонии

Московский городской суд заочно приговорил украинского националиста Тодора Пановского к восьми годам колонии по делу о нападении на консульство РФ в Одессе. Об этом 14 апреля сообщили «Известиям» в суде.

Уточняется, что в январе 2019 года около 50 неонацистов попытались провести акцию протеста у генконсульства России в Одессе, связав ее с заседанием Лефортовского суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам. Протестующие зажгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги и бросали банки с краской в ворота представительства. Два активиста, включая Пановского, были задержаны украинскими правоохранителями после броска банки с красной краской в здание.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений»). Сам Пановский находится в международном розыске и заочно арестован в России.

28 января московский городской суд заочно приговорил находящуюся в международном розыске 40-летнюю гражданку Украины Ирму Крат, совершившую нападение на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года, к семи годам колонии. Уточняется, что женщина с сообщниками подожгла фитили на самодельных зажигательных устройствах и бросила четыре из них в здание посольства, демонстрируя негативное отношение к России.