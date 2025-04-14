Заморозки и снег пообещали жителям Красноярска

В Красноярск на этой неделе вернутся заморозки. Дневная температура опустится с +22 до +2 градусов. Возможен мокрый снег.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на Gismeteo, в понедельник, 14 апреля, днем еще будет +22 градуса, а ночью столбики термометров упадут до +3 градусов.

Во вторник днем и в ночные часы будет до +4 градусов, начнутся дожди. В среду днем ожидается до +9 градусов, а к вечеру температура опустится до –2. Высока вероятность мокрого снега.

В четверг днем потеплеет до +16, но в пятницу ночью вновь не исключена температура +2. В субботу и в воскресенье может похолодать до –1.

Ранее сообщалось, что температура в столичном регионе со вторника, 15 апреля, превысит нормальные показатели на 4–5 градусов, что уже будет считаться майской погодой. Днем во вторник температура поднимется выше +15 градусов. В Москве сойдет снег, в среду его совсем не будет. В среду, 16 апреля, температура в столице ожидается в районе +18...+20 градусов, а в четверг, 17 апреля, она может подняться до +22 градусов. На улице будет светить солнце, осадков не ожидается.