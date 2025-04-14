Народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла на 87-м году жизни

На 87-м году жизни ушла из жизни актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Об этом 14 апреля рассказал глава региона Олег Николаев.

«С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Николаева, Григорьева на протяжении 62 лет проработала в культурном учреждении. Она играла персонажей, «которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей». Он также отметил талант артистки. Григорьева сыграла свыше 100 ролей. Она принимала участие в таких постановках, как «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой», «Нарспи».

«Ее уход — невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества и для всех, кто восхищался ее талантом и обаянием», — подчеркнул он.

Согласно его мнению, актриса представляла собой символ преданности своему делу. Он назвал ее примером «высокого профессионализма и человечности». Николаев также высказал слова соболезнования родным и близким артистки.

«Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах», — подытожил он.

Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы Цивильского района Чувашии. В 1961 году будущая артистка окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), который находится в Москве. Актриса была лауреатом Государственной премии республики имени К.В. Иванова, Премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля. Ее также наградили орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».