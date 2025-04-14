Страны Европейского союза (ЕС) выполнили две трети своих обязательств по поставкам боеприпасов для Украины. Об этом 14 апреля заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания представителей МИД стран ЕС.

«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше», — сказала она, видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, Каллас подчеркнула, что государства сообщества должны оказывать максимальное давление на Россию для достижения успеха в мирном разрешении конфликта.

9 апреля Каллас сообщила о нехватке денег на поставку Украине 2 млн снарядов от ЕС. При этом, по ее словам, обсуждение по данному вопросу продвигается вперед.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил 3 апреля, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) профинансирована только до сентября этого года. По словам Липавского, Чехия намерена поставлять киевскому режиму 125 тыс. снарядов в месяц.