КамАЗ выпустил первый среднетоннажник поколения К5

КамАЗ выпустил первый антисанкционный среднетоннажнный грузовик поколения К5, предназначенный для ритейлеров, городских и коммунальных служб. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба челнинского автогиганта.

«КамАЗ-53251» заменит своего предшественника поколения К4, двухосного «КамАЗ-5325», представленного в 2017 году.

Грузовик оснащен двигателем мощностью 307 л.с. и механической синхронизированной девятиступенчатой коробкой передач. Грузоподъемность составляет 12 т. На длинную раму может быть смонтировано оборудование для рефрижератора, эвакуатора, краново-манипуляторной установки.

Особенностями новинки на заводе назвали комфортную кабину на четырехточечной подвеске с кондиционером, круиз-контролем и бортовой мультимедиасистемой с экраном диагональю 10 дюймов.

Как отметил инженер-технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Роман Карпов, несмотря на то, что «КамАЗ-53251» на 80% состоит из оригинальных деталей, грузовик был собран в ритме работы конвейера.

10 апреля сообщалось, что грузовые беспилотные автомобили начнут серийно выпускаться на КамАЗе в 2028 году. Челнинский автогигант предоставил для перемещения в Московском регионе три беспилотных машины — два грузовика «МАЯК-1» и машину второго поколения «МАЯК-2».

9 апреля КамАЗ анонсировал новые модели грузовиков поколения К5 с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Они будут представлены в 2025 году.