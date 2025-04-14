Собянин рассказал об оформлении станции «Академическая» Троицкой линии метро

Путевые стены на станции «Академическая» Троицкой линии метро украсят художественные панно, связанные с наукой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на станции разместят портреты выдающихся деятелей разных эпох. Среди них — Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер, Николай Семёнов и Владимир Вернадский.

Оформление станции будет посвящено 300-летию Российской академии наук, подчеркнул Собянин.

Новая станция расположится в районе пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Станцию метро «Академическая», наряду с еще тремя («Вавиловская», «Крымская» и «ЗИЛ»), планируется открыть в этом году. В 2024-м семь станций этой ветки стали принимать пассажиров. Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро.