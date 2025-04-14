Более 120 клещей сняли за выходные с красноярцев
В Красноярском крае за прошедшие выходные зафиксировали 122 случая присасывания клещей. От этих насекомых пострадали в том числе 22 ребенка. Таковы данные регионального Роспотребнадзора.
При этом в 83% случаев клещи нападали в Красноярске и его окрестностях. В ведомстве предупредили, что с каждым днем активность членистоногих будет только возрастать. Там советуют соблюдать меры профилактики, тщательно осматривать домашних питомцев после прогулки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
В начале апреля специализированные лаборатории зафиксировали взрывной рост поступления клещей на анализ. Согласно данным лаборатории «Гемотест», за первую неделю апреля на анализ принесли 50% от общего числа клещей, поступивших за весь март.
По состоянию на начало апреля клещи активизировались в 47 российских регионах, подсчитали «Известия», проанализировав данные региональных управлений Роспотребнадзора. Обычно членистоногие просыпаются в мае-июне, отмечают эксперты. А столь раннее начало клещевого «сезона» в этом году, по их мнению, объясняется теплой зимой и ранней оттепелью.