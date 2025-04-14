На севере Китая из-за шторма ввели оранжевый уровень опасности

В нескольких регионах Китая был объявлен оранжевый уровень опасности из-за шторма и шквалистого ветра. Об этом 14 апреля сообщило информационное агенство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр (НМЦ) Пекина.

«По прогнозу НМЦ с 8 часов утра воскресенья по 8 часов утра понедельника ветер силой до 11 баллов (28,5–32,6 м/с) по национальной шкале будет бушевать в некоторых районах автономного района Внутренняя Монголия, провинций Шаньси и Хэбэй, а также города Пекин», — указано в публикации.

Кроме того, как сообщает агентство, ожидаются песчаные и снежные бури в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей, добавила «Газета.Ru».

13 апреля власти Китая рекомендовали людям с весом менее 50 кг не выходить на улицу в связи с обрушившимся на Пекин сильным ветром. В связи с возникшей угрозой горожане начали массово скупать в супермаркетах продукты и товары первой необходимости, многие туристические объекты были закрыты для посещений, движение некоторых поездов приостановлено.