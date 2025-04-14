В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

В России обсуждается инициатива по сокращению рабочего дня для женщин на один час с сохранением зарплаты, чтобы предоставить им больше времени для семейных дел. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой», — сказал он в беседе с ТАСС.

Парламентарий также подчеркнул, что многие детские кружки начинаются в 18:00, поэтому мамы не успевают отвести туда своих детей. Он добавил, что уставшая женщина не является лучшим примером для детей.

Депутат предложил сократить рабочий день для женщин на один час с сохранением заработной платы. По его словам, даже молодым женщинам без семьи и детей этот дополнительный час будет полезен.

8 февраля психолог Станислав Самбурский рассказал, что россиянам стало труднее решиться на рождение ребенка. По его словам, молодые пары чаще всего боятся изменений, они понимают, что после рождения ребенка «как раньше уже не будет». У них будут новые обязанности и ответственность за новую жизнь.