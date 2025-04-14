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В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России обсуждается инициатива по сокращению рабочего дня для женщин на один час с сохранением зарплаты, чтобы предоставить им больше времени для семейных дел. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой», — сказал он в беседе с ТАСС.

Парламентарий также подчеркнул, что многие детские кружки начинаются в 18:00, поэтому мамы не успевают отвести туда своих детей. Он добавил, что уставшая женщина не является лучшим примером для детей.

Депутат предложил сократить рабочий день для женщин на один час с сохранением заработной платы. По его словам, даже молодым женщинам без семьи и детей этот дополнительный час будет полезен.

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