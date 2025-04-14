Пожар площадью 500 кв. м охватил ангар в Петербурге

Огнеборцы МЧС России ликвидируют масштабный пожар в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 14 апреля проинформировала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 9:15 мск. Площадь возгорания составляет 500 кв. м.

По информации источника «Известий», пожар начался в ангаре. Над зданием можно увидеть густой черный дым.

Согласно сведениям МЧС России, для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ к месту возгорания едет передвижная лаборатория. Для устранения пожара были привлечены свыше 50 человек и 11 единиц техники.

10 апреля стало известно о трех пострадавших в результате пожара в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 00:21 мск. Пожар устранили в 01:11.