Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми

Экспертиза признала вменяемыми непосредственных исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 14 апреля «Известиям» сообщил адвокат одного из исполнителей, Мухамадсобира Файзова, признанного в России террористом и экстремистом.

Среди исполнителей, которые признаны вменяемыми, также Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в список террористов и экстремистов в РФ).

20 марта обвиняемым продлили арест на два месяца.

3 марта председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу о теракте менее чем за год. Уточнялось, что в настоящее время фигуранты и их защитники заканчивают ознакомление с материалами дела.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В СК РФ сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.