Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

В Таджикистане в результате землетрясений разрушены 94 жилых дома

0
EN
Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Таджикистан
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В двух районах Таджикистана из-за произошедших землетрясений полностью разрушены 94 жилых дома, погиб ребенок в селе Уштурпаст, сообщает 14 апреля Комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

Серия землетрясений произошла на востоке страны накануне, отмечает «Газета.Ru». По предварительным данным, в Раштском районе полностью разрушены 40 жилых домов, частично повреждены пять домов. Кроме того, частично разрушены три чайханы и одно вспомогательное сооружение школы школы № 56 в селе Гулхани.

В Таджикабадском районе полностью разрушены 54 жилых дома, частично повреждены 45 домов, легкие повреждения зафиксированы в 61 жилом доме и двух зданиях среднего общеобразовательного учреждения. Полностью повреждены 196 вспомогательных сооружений, частично — три чайханы и одно медицинское учреждение.

«В результате землетрясение несовершеннолетний Машрабов Абдугани, 2022 года рождения, житель села Уштурпаст сельского джамоата Хиджборак Раштского района, был зажат стеной жилого дома и от полученных травм погиб на месте», — указано на сайте ведомства.

В Таджикабадском районе жертв нет. Республиканская комиссия продолжает работы по оценке ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.

Афтершоковое состояние: как землетрясение отразится на конфликте в Мьянме
Военная оппозиция пытается усилить свое влияние на фоне катастрофы

13 апреля сообщалось, что в Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр находился в 24 км к северо-востоку от районного центра Рашт. Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по UTC (17:34 мск). Кроме того, очаги других сейсмособытий были зафиксированы в 10:06 (8:06 мск) и в 12:14 (10:14 мск) магнитудой 4,2 и 4,7 соответственно.

Первое землетрясение магнитудой 5,9 в этот день в Таджикистане было зафиксировано в 4:21 по UTC (2:21 мск). Отмечалось, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025