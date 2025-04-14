В Таджикистане в результате землетрясений разрушены 94 жилых дома

В двух районах Таджикистана из-за произошедших землетрясений полностью разрушены 94 жилых дома, погиб ребенок в селе Уштурпаст, сообщает 14 апреля Комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

Серия землетрясений произошла на востоке страны накануне, отмечает «Газета.Ru». По предварительным данным, в Раштском районе полностью разрушены 40 жилых домов, частично повреждены пять домов. Кроме того, частично разрушены три чайханы и одно вспомогательное сооружение школы школы № 56 в селе Гулхани.

В Таджикабадском районе полностью разрушены 54 жилых дома, частично повреждены 45 домов, легкие повреждения зафиксированы в 61 жилом доме и двух зданиях среднего общеобразовательного учреждения. Полностью повреждены 196 вспомогательных сооружений, частично — три чайханы и одно медицинское учреждение.

«В результате землетрясение несовершеннолетний Машрабов Абдугани, 2022 года рождения, житель села Уштурпаст сельского джамоата Хиджборак Раштского района, был зажат стеной жилого дома и от полученных травм погиб на месте», — указано на сайте ведомства.

В Таджикабадском районе жертв нет. Республиканская комиссия продолжает работы по оценке ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.

13 апреля сообщалось, что в Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр находился в 24 км к северо-востоку от районного центра Рашт. Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по UTC (17:34 мск). Кроме того, очаги других сейсмособытий были зафиксированы в 10:06 (8:06 мск) и в 12:14 (10:14 мск) магнитудой 4,2 и 4,7 соответственно.

Первое землетрясение магнитудой 5,9 в этот день в Таджикистане было зафиксировано в 4:21 по UTC (2:21 мск). Отмечалось, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.