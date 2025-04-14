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Как «Мосволонтер» и столичные школы помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

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Фото: mos.ru
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Столичные школы и команда «Мосволонтер» активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных регионов страны различной гуманитарной помощью. Об этом 14 апреля сообщили на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит назвал педагогов, школьников и их родителей самыми активными участниками проекта по сборну гуманитарной помощи «Москва помогает». По его словам, «Мосволонтер» помогает развивать волонтерскую деятельность более чем 460 школам.

Большая часть школ оказывает поддержку российским военным с февраля 2022 года, это в том числе образовательные учреждения № 2005, Измайловская школа № 1508 и школа № 1542. Дети рисуют для российских военнослужащих открытки, пишут письма и отправляют гуманитарную помощь на протяжении трех лет. Ученики школы № 2005 также передали солдатам новогодние шарфы, связанные их родителями, а Измайловская школа № 1508 организовала волонтерский отряд «ПобеДа» под руководством советника директора учреждения Екатерины Агамян, который за всё время сборов отправил свыше 15 грузовых автомобилей с гумпомощью.

Некоторые учреждения оказывают помощь более года, в том числе школа № 1586, которая отправляет гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) и солдатам, которые проходят лечение, и участники волонтерского отряда «Звезда» школы № 922, которые за это время собрали более 100 коробок с лекарствами, теплой одеждой и предметами гигиены. В настоящее время они участвуют в «Марафоне добра».

Школы № 1542 и № 1541 приняли участие в акции «Соберем ребенка в школу» и отправили наборы с канцелярией, рюкзаки и стартовые школьные наборы для детей из новых регионов РФ. Школа № 1541 также отправила в учреждения Запорожской области мячи и сетки для футбольного клуба, книги для библиотеки, приборы для рисования в школу искусств, а также игрушки и одежду в социальный центр.

В школе № 1434 «Раменки» по инициативе советника директора Натальи Куликовой даже создали группу по организации помощи солдатам в соцсетях, к ней присоединились учителя, родители и дети. Активисты в том числе сами сшили одежду, изготовили маскровочные сети и написали письма и стихи для солдат.

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7 марта в мэрии поделились, как фермеры — участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий, отправляя им свою продукцию. Так, отмечалось, что благодаря одному из участников межрегиональной ярмарки бойцам уже доставили консервированное мясо оленя и кабана — сытные и питательные продукты, удобные для полевых условий.

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