Минюст присвоил лидеру группы «Би-2» статус иноагента на второе имя Игорь

Лидеру группы «Би-2» Леве Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) присвоен статуи иностранного агента на второе имя Игорь. Об этом 14 апреля свидетельствуют данные из реестра иноагентов на сайте Минюста.

«Бортник Егор (Игорь) Михайлович «Лева Би-2», — говорится в перечне.

В разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус) 19 февраля лидер «Би-2» признался в своем участии в покупке техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Исполнитель заявил, что приобрел для киевского режима две машины скорой помощи и большой автобус, а также ежемесячно платит Украине по €5 тыс.

26 февраля пранкеры опубликовали вторую часть разговора с певцом, в которой он сообщил, что музыкальный коллектив находится в тяжелом финансовом положении.