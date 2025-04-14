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В Самарской области задержаны двое завербованных Киевом в Молдавии россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Самарской области за участие и подготовку диверсий задержаны двое россиян, которые были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии. Об этом 14 апреля сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«На территории Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух агентов украинских спецслужб, граждан России Окрушко С.А., 1981 года рождения, <…> а также Измайловой И.О., 1989 года рождения», — говорится в сообщении.

Установлено, что Окрушко заложил два самодельных взрывных устройства (СВУ) и совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Измайлова участвовала в подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса. Оба диверсанта были завербованы в Молдавии в сентябре 2022 года. В Кишиневе россияне прошли проверку через полиграф, затем по заданию кураторов приехали в Самару для «совершения диверсионно-террористических актов».

«Окрушко С.А., уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова И.О. — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении Окрушко возбуждены уголовные дела по статьям УК России о диверсии, госизмене, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или устройств, о прохождении обучения террористической деятельности и участии в террористическом сообществе. Измайловой вменяются статьи УК РФ о госизмене, незаконном изготовлении, приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Также 14 апреля в Крыму за подготовку террористического акта был задержан гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, 1992 года рождения, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, задержанный был ранее судим за совершение кражи на Украине.

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