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Женщина погибла при пожаре в селе Иркутской области

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Фото: МЧС РФ
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Жилой дом загорелся в селе Хомутово Иркутской области, в результате чего погибла женщина. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что в момент пожара в двухэтажном жилом доме находились женщина и ее старший сын. Сначала огонь начал распространяться по первому этажу, его обнаружил младший сын хозяйки дома. Увидев горение, он начал бросать камни в окно второго этажа, тем самым разбудив брата.

После того как старший смог выбраться через окно на улицу, братья вызвали пожарных и попытались попасть внутрь, чтобы помочь матери спастись, однако из-за сильного задымления сделать им это не удалось. Тело 63-летней женщины позже обнаружили спасатели.

Пламя на 18 кв. м смогли ликвидировать 12 специалистов пожарной службы и четыре единицы техники. По данным ведомства, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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В МЧС по Республике Башкортостан сообщили 11 апреля об одном погибшем в результате пожара в торговом центре «Мир» в Уфе. Уточнялось, что возгорание произошло на парковке центра, площадь горения составила 1 кв. м.

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