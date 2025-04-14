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В минфине Франции допустили увеличение налогов для богатых на постоянной основе

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Фото: AP/Francois Mori
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Налоги для наиболее состоятельных французов, временно поднятые в связи с дефицитом бюджета, возможно, останутся навсегда. Об этом 13 апреля сообщил глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, вклады от богатейших французов необходимо сохранить, поскольку они могут приносить примерно $2 млрд в бюджет и затрагивают «несколько десятков тысяч граждан». В связи с этим министр допустил увеличение налогов для богатых на постоянной основе.

«Я хочу, чтобы этот вклад был устойчивым для людей с высокими доходами или большими активами, или и тем, и другим. <...> Это вопрос справедливости, мы просим от всех приложить много усилий», — заявил Ломбар.

Министр финансов добавил, что такие налоги являются существенными, но при этом справедливыми.

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Политолог-публицист Юрий Светов 3 октября 2024 года заявил, что одобрение президентом Франции Эммануэлем Макроном идеи введения дополнительных налогов для крупных компаний может грозить их уходом из страны. По его словам, публика всегда хочет, чтобы у богатых людей были больше налоги. Но богатые реагируют по-своему — уходят из страны, отметил Светов.

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