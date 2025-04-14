Два человека пострадали при столкновении автобуса с легковушкой на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате чего два человека пострадали. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального Главного управления (ГУ) МЧС в Telegram-канале.

Авария случилась утром 14 апреля на автодороге, соединяющей микрорайоны Завойко и Копай. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Yutong.

В результате произошедшего пострадали находившиеся в легковом автомобиле мужчина и женщина. Специалисты МЧС деблокировали их из поврежденного транспорта с помощью гидравлического инструмента, а после передали бригаде скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.

Спасатели также отключили аккумуляторную батарею в авто во избежание последующего возгорания. Всего на месте происшествия работали 10 человек и две единицы техники, добавили в МЧС.

Источник «Известий» сообщил 14 апреля о том, что на проезде Серебрякова на севере Москвы перевернулся большегруз. Тогда он уточнил, что ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Возгорания, по его словам, не было, о пострадавших сообщений также не поступало.