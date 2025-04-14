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Трамп назвал украинский конфликт делом экс-президента США Байдена

Трамп попросил не забывать, что конфликт на Украине является делом Байдена
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Фото: Global Look Press
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Украинский конфликт полностью является делом бывшего президента США Джо Байдена. Такое заявление 13 апреля сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Это дело Байдена. Это не мой конфликт. Я здесь очень недолго. Это конфликт, который был при Байдене», — заявил президент США в ходе беседы с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Трамп добавил, что его целью является урегулирование украинского вопроса и спасение человеческих жизней.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля сообщил о том, что единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин. По его словам, Трамп понимает суть данного конфликта намного лучше, чем любой лидер Европы. Кроме того, Лавров назвал политику экс-президента США с попыткой изоляции России «мягко говоря, глупой».

Американский лидер 8 апреля сообщил, что США проводят переговоры с российской и украинской сторонами, приближаясь к цели по урегулированию конфликта. По его словам, дискуссии продвигаются с положительными результатами.

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