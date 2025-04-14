Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2025 году
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в 2025 году. Такое заявление 14 апреля сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прямая линия в этом году будет», — сказал он ТАСС.
Песков подчеркнул, что данный формат уже в который раз подтверждает свою востребованность и информационную ценность, добавив, что это именно то, что нужно гражданам РФ.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году была совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилось 4,5 часа.