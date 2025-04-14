Военные ВС РФ рассказали об освобождении Пятихатки на запорожском направлении
Новороссийские десантники рассказали об освобождении населенного пункта Пятихатки на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ 14 апреля показало кадры боевой работы солдат.
Уточняется, что в освободительных работах были задействованы штурмовики, операторы беспилотных летательных аппаратов, минометные расчеты и десантные подразделения.
«Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. <…> В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции», — рассказал командир батальона с позывным Гвоздь.
Он уточнил, что операция не прошла бы хорошо без поддержки с неба. По его словам, операторы беспилотников внесли большой вклад в успешное выполнение боевой задачи. Они оказывали помощь при штурме, используя FPV-дроны для уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и охраны личного состава российской армии.
Кроме того, командир роты с позывным Орел отметил, что украинские боевики работали закрыто, охраняли свои позиции при помощи пулемета. Он добавил, что при освобождении населенного пункта больше всего работали расчеты минометов и БПЛА из-за стиля ведения боя ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие продолжают свое продвижение к северу от населенного пункта Работино, отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожской области, отметили в ведомстве.
Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев 11 апреля сообщил о том, что российские военнослужащие ведут бои за четыре населенных пункта на изюмском направлении. Уточнялось, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил (ВС) России на изюмском направлении перешли 18 населенных пунктов, общая площадь освобожденной территории превысила 330 кв км.