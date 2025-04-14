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Военные ВС РФ рассказали об освобождении Пятихатки на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Новороссийские десантники рассказали об освобождении населенного пункта Пятихатки на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ 14 апреля показало кадры боевой работы солдат.

Уточняется, что в освободительных работах были задействованы штурмовики, операторы беспилотных летательных аппаратов, минометные расчеты и десантные подразделения.

«Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. <…> В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции», — рассказал командир батальона с позывным Гвоздь.

Он уточнил, что операция не прошла бы хорошо без поддержки с неба. По его словам, операторы беспилотников внесли большой вклад в успешное выполнение боевой задачи. Они оказывали помощь при штурме, используя FPV-дроны для уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и охраны личного состава российской армии.

Кроме того, командир роты с позывным Орел отметил, что украинские боевики работали закрыто, охраняли свои позиции при помощи пулемета. Он добавил, что при освобождении населенного пункта больше всего работали расчеты минометов и БПЛА из-за стиля ведения боя ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие продолжают свое продвижение к северу от населенного пункта Работино, отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожской области, отметили в ведомстве.

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Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев 11 апреля сообщил о том, что российские военнослужащие ведут бои за четыре населенных пункта на изюмском направлении. Уточнялось, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил (ВС) России на изюмском направлении перешли 18 населенных пунктов, общая площадь освобожденной территории превысила 330 кв км.

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