Мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на белгородский хутор Бочанка

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвел атаку на хутор Бочанка в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом 14 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель», — говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшую доставляют в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями правой руки. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого, губернатор добавил, что в результате атаки БПЛА был частично поврежден жилой дом и полностью уничтожено транспортное средство.

Гладков 13 апреля сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Грайворонском городском округе, в районе села Глотово, пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки.