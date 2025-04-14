Axios назвал возможное место проведения новых переговоров между США и Ираном

Второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном, запланированный на 19 апреля, может состояться в Риме. Об этом 14 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на двух осведомленных источников.

Предложение о переносе места встречи было выдвинуто американской стороной. При этом оманские посредники всё равно будут присутствовать за столом переговоров, уточняет портал.

Кроме того, ожидается, что перед началом второго раунда переговоров генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Тегеран, где обсудит деятельность организации по мониторингу и проверке ядерных объектов Ирана.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.