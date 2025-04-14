Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. Об этом 14 февраля сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цели уничтожались ракетами, которые экипажи выпускали парами с предельно малой высоты. Благодаря точным действиям летчиков, техника ВСУ была уничтожена.

После поражения целей экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, где их самолеты обслужили специалисты инженерно-технического состава и подготовили к повторным вылетам.

«Получили задачу на командном пункте, подготовились к ее выполнению, далее в назначенное время выполнили взлет парой. Полет по маршруту в район цели, далее, после выхода на боевой курс нанесли авиационный удар с применением неуправляемых авиационных ракет с кабрирования», — рассказал летчик Су-25 Павел.

В Минобороны РФ 13 апреля сообщили о том, что расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничных районах Курской области.