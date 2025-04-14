В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 14 апреля
Малооблачная погода, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 14 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.
В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до +2.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 4–10 м/c.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 12 апреля спрогнозировал повышение температуры в Москве до нормы с 14 апреля. По его словам, настоящая весна наступит в столице со вторника, 15 апреля.