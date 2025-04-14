Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» приостановили из-за погоды

Движение через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Верхний Ларс» приостановлено для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Запрещено движение на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии и будет действовать до особого распоряжения. В ведомстве также уточнили, что работа пункта пропуска будет налажена после улучшения погодных условий.

В ФТС 18 февраля сообщили, что в Северной Осетии приостановили движение всех видов транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» из-за ухудшения погодных условий.