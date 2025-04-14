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NBC News сообщил о спаде экономики в приграничных с Канадой городах США

NBC: экономика приграничных с Канадой городов в штате Вашингтон терпит спад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Экономика в приграничных городах США в районе штата Вашингтон в основном зависит от приезжающих канадских туристов, и сейчас она идет на спад, поскольку граждане Канады бойкотировали такие поездки из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин. Об этом 13 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на жителей штата.

Одним из таких стал город Блейн, в который канадцы приезжали для покупки более дешевого бензина и различных продуктов. После введения тарифов такие поездки стали не выгодными, и поэтому жители Канады выбирают оставаться дома.

По словам управляющего заправкой Chevron в Блейне Майка Хилла, продажи упали на 40–50% за последние несколько месяцев. Он добавил, что в город перестали приезжать люди и вокруг «просто никого».

Кроме того, пенсионер, бывший преподаватель колледжа в Ванкувере Том Миллс отметил, что год назад он шесть раз посетил США, но после введения Трампом пошлин отказался от поездок, чтобы не заправляться заграничным бензином и не есть в американских ресторанах.

«Я зол на администрацию Трампа за их высокомерное и деспотичное обращение с нами. <…> Меня огорчает, что многие рабочие и предприятия могут пострадать от наших действий, но мы сделаем всё возможное, чтобы избежать поддержки США», — заявил Миллс.

Телеканал привел данные института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, которые указывают на то, что за три первые мартовские недели поток автомобилей из Канады, въезжающих в США через три контрольно-пропускной пункт (КПП) округа Уотком, сократился на 65 тыс. Это на 42% меньше чем в 2024 году.

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7 апреля сообщалось о том, что Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. В этот же день канадский премьер-министр сообщил, что вероятность рецессии в США значительно возросла из-за введения тарифов.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Соединенные Штаты продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%. Позже телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

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