В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о круглом столе с потенциальными участниками ПМЭФ
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- В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о круглом столе с потенциальными участниками ПМЭФ
Весной в Брюгге состоялся закрытый круглый стол с потенциальными участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.
«На данный момент мы направили материалы по форуму возможно заинтересованным компаниям в Бельгии и Люксембурге. В марте даже провели закрытый круглый стол в Брюгге, где в партнерстве с «Росконгрессом» распространили печатные материалы. Думаю, ближе к середине мая будет понимание интереса. К сожалению, поездки без прямого сообщения усложнены и бизнес всё находится под давлением. ЕС — это не США, даже дипломатический диалог затруднен, если не отсутствует полностью», — отметил Прозоров.
При этом в Бельгийско-Люксембургской торговой палате наблюдают увеличение запросов и интереса к российскому рынку, а также экономической ситуации в Евразийском регионе.
«Особенно заметный рост наблюдается с ноября прошлого года, после проведения выборов в Америке. Все находятся в ожидании, как мне кажется, но опрометчивых заявлений о возврате я бы пока не делал. С осторожным оптимизмом наблюдаем», — добавил Прозоров.
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