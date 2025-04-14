В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о круглом столе с потенциальными участниками ПМЭФ

Весной в Брюгге состоялся закрытый круглый стол с потенциальными участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.

«На данный момент мы направили материалы по форуму возможно заинтересованным компаниям в Бельгии и Люксембурге. В марте даже провели закрытый круглый стол в Брюгге, где в партнерстве с «Росконгрессом» распространили печатные материалы. Думаю, ближе к середине мая будет понимание интереса. К сожалению, поездки без прямого сообщения усложнены и бизнес всё находится под давлением. ЕС — это не США, даже дипломатический диалог затруднен, если не отсутствует полностью», — отметил Прозоров.

При этом в Бельгийско-Люксембургской торговой палате наблюдают увеличение запросов и интереса к российскому рынку, а также экономической ситуации в Евразийском регионе.

«Особенно заметный рост наблюдается с ноября прошлого года, после проведения выборов в Америке. Все находятся в ожидании, как мне кажется, но опрометчивых заявлений о возврате я бы пока не делал. С осторожным оптимизмом наблюдаем», — добавил Прозоров.

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