Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов Тонга. Об этом 13 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие было зарегистрировано в 20:03 по UTC (23:03 мск) в 615 км к юго-западу от столицы королевства Нукуалофы, где проживает порядка 22,4 тыс. человек. Очаг пролегал на глубине 262 км.

Оперативной информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Центр сообщил 13 апреля о землетрясении магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Тогда эпицентр находился в 307 км к югу от столицы государства, а очаг пролегал на глубине 67 км.