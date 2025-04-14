Трамп опроверг заявления о тарифных исключениях для поставщиков из Китая

Американская администрация не делала никаких заявлений о введении исключений по тарифам для некоторых китайских поставщиков. Об этом 13 апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

«В пятницу не было объявлено об «исключении» из тарифов. На эти продукты распространяются действующие тарифы на фентанил в размере 20%, и они просто переходят в другую тарифную «корзину». Фейковые медиа знают об этом, но отказываются сообщать», — говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что «никто не сможет соскочить с крючка», а введение пошлин является зеркальным ответом на действия других государств в сторону США. По словам Трампа, сейчас администрация Белого дома проводит расследование в отношении соответствия пошлин против цепочки поставок электроники американским интересам в сфере национальной безопасности.

Помимо этого, президент США уточнил, что государство начнет производить свою собственную продукцию, чтобы не быть «заложником других стран», в частности Китая.

«Мы также не можем позволить им продолжать злоупотреблять нами в сфере торговли, как они делали это десятилетиями», — заявил Трамп.

Агентство Bloomberg 12 апреля сообщило о том, что администрация Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от ответных пошлин, потенциально смягчив последствия для потребителей. Американский министр торговли Говард Лютник подтвердил, что США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин.