Замглавы МИД РФ Галузин рассказал о провокациях со стороны ВСУ

Украина пытается внушить властям Молдавии мысль о допустимости силового решения приднестровской проблемы, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Правящие круги Молдавии проводят откровенно антироссийскую политику, политику поддержки киевского режима. И это воспринимается нами самым серьезным образом. Что касается ситуации на границе с Украиной, то мы видим прежде всего провокационную деятельность украинской стороны, которая пытается внушить молдавским властям мысль о том, что силовое военное решение приднестровской проблемы допустимо», — заявил дипломат.

В декабре 2024 года Служба внешней разведки России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду призвала правительство разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем.

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«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»