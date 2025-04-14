Полянский оценил переговорный процесс по Украине

На площадке ООН не осуществляется каких-либо контактов по Украине, а сама структура вряд ли может стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока всё идет в переговорах с США», — констатировал российский дипломат. Пока всё идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двустороннего диалога с США по вопросам работы ООН».

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе