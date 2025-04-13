Два человека погибли и еще трое пострадали при обстреле ВСУ Голой Пристани

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области, в результате чего два человека погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом 13 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора региона.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания им необходимой помощи. По информации специалистов, у раненых были диагностированы множественные осколочные ранения грудных клеток, спины и коленных суставов.

В пресс-службе добавили, что в результате атак также были выбиты окна и посечен фасад одного из жилых домов населенного пункта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в этот же день сообщил о том, что в регионе один человек погиб и еще один пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ Малой Лепетихи и Каховки.