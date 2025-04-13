Советник Трампа Наварро перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро, которого назвал идиотом глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, перепутал Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с Южной Кореей.

Случай произошел 13 апреля во время интервью Наварро телеканалу NBC News, когда у него поинтересовались, со сколькими странами администрация США сейчас ведет переговоры о торговых соглашениях.

«С Великобританией, Евросоюзом, Индией, Японией, Северной Кореей, Индонезией, Израилем», — ответил он.

Когда журналистка уточнила у него, действительно ли он имел ввиду КНДР, Наварро поправил себя и назвал Южную Корею. Он также добавил, что все названные им страны буквально «выстраиваются в очередь» в ожидании переговоров с Вашингтоном.

Кроме того, советник высказался и по поводу недавнего инцидента с Маском, который назвал его идиотом, обвинил во лжи и сравнил с мешком кирпичей.

«Меня называли и похуже», — отметил Наварро.

Немецкая газета Bild указала 12 апреля на разочарование Трампа в некоторых своих советниках из-за их негативной реакции на решение о введении импортных пошлин для ряда стран. В частности, издание отметило, что Питер Наварро и министр торговли США Говард Лютник, вероятнее всего, «будут отодвинуты на второй план». При этом Наварро, в случае провала пошлин, может стать козлом отпущения, добавили в газете.