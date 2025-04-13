Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне
В Одессе и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом 13 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы. <...> В Одессе слышны взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России информацию о взрывах не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» 12 апреля сообщил о взрывах в Одессе и Харькове. В регионах объявляли воздушную тревогу.