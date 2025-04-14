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«Купол Донбасса» за неделю сорвал 317 атак украинских БПЛА на ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 317 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 апреля сообщили в УФСБ России по ДНР.

Отмечается, что за прошедшую неделю «Купол Донбасса» обнаружил и перехватил дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

Так, в Киевском районе Донецка было перехвачено два разведывательных БПЛА близ жилых кварталов. Кроме того, в Горловке система РЭБ подавила направленный на жилые районы ударный беспилотник Darts. В управлении ФСБ РФ уточнили, что всего за неделю «Купол Донбасса» перехватил 112 украинских дронов над Горловкой.

Как указали в ведомстве, взрывотехники с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Они также ликвидировали неразорвавшийся боевой заряд беспилотника на территории Торезского ремонтно-механического завода.

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11 апреля сообщалось, что «Купол Донбасса» предотвратил атаку беспилотника ВСУ на молокозавод в Горловке. В управлении ФСБ России по ДНР уточнили, что был перехвачен FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. После перехвата взрывотехники уничтожили взрывоопасные предметы на специальном полигоне.

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