Госдума предложила маркировать игрушки по ряду критериев

Госдума предложила маркировать игрушки по психолого-социальным критериям. Целью является поддержка реализации товаров, помогающих развитию детей и отражающих традиционные ценности, сообщает телеканал «Известия». Новая маркировка будет опираться на ГОСТ, разработанный Роскачеством. Игрушки проверят на присутствие образов насилия и возможность внушения антисоциального поведения, страха или паники. Маркировка поможет родителям и ритейлерам лучше ориентироваться в выборе. Производители уверены: новые нормы дублируют действующие технические регламенты. Вред «необычных» игрушек научно не подтвержден и зависит от возраста. С 1 июня 2025 года вступит в силу обязательная маркировка таких товаров через систему «Честный знак».

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