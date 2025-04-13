Мэр Конотопа обвинил главу ОВА в сборе военных в центре Сум

Мэр украинского города Конотопа Артем Семинихин обвинил главу сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха в сборе военных в центре города. Соответствующее заявление 13 апреля он сделал в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

По словам Семинихина, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрались в центре Сум в честь своей годовщины.

Организатором встречи 117-й бригады территориальной обороны ВСУ выступил Артюх, утверждает мэр Конотопа. Он подчеркнул, что из-за сбора военных было возбуждено уголовное дело.

«Уже все знают, что глава администрации в Сумах собирал военных в центре города. <...> Надеюсь, что очень оперативно соответствующим правоохранителям удастся установить все обстоятельства», — заявил Семинихин.

Он добавил, что Артюх «не переживет двух дней, если его не закроют».

Ранее в этот день мэр Конотопа в крайне грубой форме потребовал от Артюха уйти в отставку. Помимо этого, Семинихин потребовал отставки и от руководителя областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).