Командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о проблемах с пополнением и подкреплением в воинских частях украинской армии, в частности о проблемах со здоровьем новоприбывших и случаях дезертирства. Об этом он заявил 13 апреля, его слова приводит «Страна.ua».

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один — сразу в СЗЧ (самовольное оставление части. — Ред.). Осталось 49. Из них 25 вроде как ограниченно пригодные, сразу показали соответствующие справки», — рассказал он.

Он добавил, что не понимает, как именно проходят отбор мобилизованные в военкоматах и учебных центрах и почему таких людей направляют в боевые бригады.

Днем ранее военнопленный ВСУ Владислав Белопольский рассказал, что украинские артиллеристы открывают огонь по своим же сослуживцам. Он уточнил, что служил в воздушных силах, избегая контактов с военкоматом, мог рассчитывать на службу в тылу, однако оказался в сухопутных войсках. Как ему объяснили, это вынужденная мера, поскольку людей в подразделениях на земле не хватает, а военкоматы набирают новобранцев неактивно.