Водитель грузовика погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное Белгородской области, от полученных ранений водитель скончался на месте. Об этом 13 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате очередной вражеской атаки Вооруженных сил Украины погиб мирный житель <...> От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб и еще один пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ населенных пунктов. Так, обстрел Малой Лепетихи унес жизнь 65-летнего местного жителя, а в Каховке ранение в ногу получила 83-летняя женщина.

Также в воскресенье сообщалось, что ВСУ ударили по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в которой выбито остекление, а также разрушен фасад.