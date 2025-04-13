В Таджикистане зафиксировали еще одно землетрясение

В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение. Об этом 13 апреля свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения магнитудой 5 находился в 24 км к северо-востоку от районного центра Рашт. Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по UTC (17:34 мск).

Кроме того, очаги других сейсмособытий в стране были зафиксированы в 10:06 (8:06 мск) и в 12:14 (10:14 мск) магнитудой 4,2 и 4,7 соответственно.

Первое землетрясение магнитудой 5,9 в этот день в Таджикистане было зафиксировано в 4:21 по UTC (2:21 мск). Отмечалось, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.

Как сообщил центр управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, в результате землетрясения были частично разрушены 17 жилых домов, которые находились в эпицентре толчков. Пострадавших нет.