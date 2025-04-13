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Врачи сообщили об отличном физическом состоянии Трампа после медосмотра

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп по итогам медицинского осмотра находится в отличном физическом состоянии и способен к выполнению задач на посту главы государства. Об этом 13 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ, опубликованный по результатам осмотра.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства», — указано в сообщении.

Также отмечается, что на когнитивном тесте по оценке умственных способностей американский лидер набрал 30 баллов из 30 возможных.

Кроме того, обследование не выявило отклонений в здоровье Трампа. В частности, у президента хорошая работа сердца, легких, нервной системы и органов зрения.

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Днем ранее американский лидер заявил, что прошел когнитивный тест, определяющий умственные способности, от прохождения которого отказался бывший лидер Джо Байден. Он уточнял, что граждане его страны хотят видеть на посту главы правительства человека, который «безупречно справляется» с подобными когнитивными тестами.

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