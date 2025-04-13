Глава ВТБ оценил влияние внешних факторов на экономику РФ
Российская экономика способна справиться с внешними факторами. Об этом 13 апреля сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Костина, такие обстоятельства, как резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка, могут негативно сказаться на экономике РФ.
«Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами, поэтому я думаю, что экономика справится», — подчеркнул глава ВТБ.
26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что по итогам 2024 года экономика растет второй год подряд, опережая средние мировые темпы роста и значительно превышая показатели европейских стран.