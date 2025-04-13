ВСУ атаковали беспилотникамии трансформаторную подстанцию в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. Об этом 13 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района», — написал он в своем в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате происшествия в населенном пункте было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей. Он добавил, что на данный момент оно осуществляется в штатном режиме.

Накануне в Брянской области мужчина погиб из-за детонации взрывного устройства ВСУ, а его жена была ранена. Отмечается, что женщина получила легкую контузию. Ее доставили в районное медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь.