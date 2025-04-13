США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин. Об этом 13 апреля сообщил министр торговли Говард Лютник.
По его словам, данные товары будут включены в перечень продукции, подлежащей обложению секторальными пошлинами на полупроводники.
«Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются. <…> Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два», — указал он.
Кроме того, Лютник отметил, что между США и Китаем начался «мягкий» диалог по вопросам торговли, однако на данный момент он ведется через посредников.
Также экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и тарифов.
«Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Советник уточнил, что установленные тарифы в отношении указанных стран будут на уровне 10%.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
Телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом 10 апреля сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».