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США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин. Об этом 13 апреля сообщил министр торговли Говард Лютник.

По его словам, данные товары будут включены в перечень продукции, подлежащей обложению секторальными пошлинами на полупроводники.

«Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются. <…> Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два», — указал он.

Кроме того, Лютник отметил, что между США и Китаем начался «мягкий» диалог по вопросам торговли, однако на данный момент он ведется через посредников.

Также экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и тарифов.

«Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Советник уточнил, что установленные тарифы в отношении указанных стран будут на уровне 10%.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

Телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом 10 апреля сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

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