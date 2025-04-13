Британское правительство приостановило импортные пошлины для 89 товаров

Великобритания отменила импортные пошлины для 89 наименований товаров до 2027 года. Об этом 13 апреля сообщили на сайте правительства страны.

«Работая в партнерстве с промышленностью, правительство приняло решение приостановить импортные пошлины на целый ряд товаров, чтобы снизить издержки для предприятий», — указано в заявлении.

Уточняется, что речь идет о таких продуктах, как макаронные изделия, фруктовые соки, кокосовое масло, кедровые орехи, специи, а также садовые принадлежности, фанера и пластик.

Пошлины не будут действовать до июля 2027 года, отметили в британском правительстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 апреля заявил, что готов вмешаться, чтобы помочь защитить бизнес страны от последствий новой тарифной политики президента США Дональда Трампа. Он отметил, что сделает «всё необходимое» для защиты национальных интересов.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Соединенные Штаты продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%.