Так называемая коалиция желающих по возможному вводу военного контингента на Украину, которую сформировали страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания, является преступной организацией. Об этом 12 апреля сообщил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

«Так называемая коалиция желающих, [нацеленная на] продолжение <конфликта> на Украине, является ничем иным, как преступной организацией», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Де Зайас добавил, что деятельность организации нарушает статьи устава ООН, противоречит целям и принципам, а также влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность.

11 апреля депутат Алексей Чепа заявил, что «коалиция желающих» на самом деле является «партией войны». Он пояснил, что эти страны поддерживают ввод собственного военного контингента на Украину, что означает, что они хотят продолжения боевых действий на украинской территории.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что размещение военного контингента ЕС на Украине недопустимо для Москвы. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия категорически против размещения сил на украинской территории, так как это чревато опасностью прямого столкновения РФ и НАТО.