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Российский шпажист Горин завоевал бронзу юниорского чемпионата мира

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский шпажист Никита Горин 13 апреля занял третье место на юниорском чемпионате мира по фехтованию. Состязания проводят в Китае.

В полуфинале российский спортсмен уступил итальянцу Маттео Галасси. Он проиграл со счетом 12:15. В рамках другого полуфинала спортсмен из Египта Махмуд Эльсайед одержал победу над украинцем Максимом Перчуком. Их счет составил 15:9.

Чемпионат мира среди юниоров, юношей и кадетов завершится 15 апреля. Спортсмены из России выступают на нем в нейтральном статусе.

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Ранее, 26 марта, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что смешивание спорта с политикой недопустимо. По его словам, Венгрия всегда выступала против этого и именно поэтому блокирует санкции Евросоюза (ЕС) против Олимпийского комитета России (ОКР).

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